"'Sálvate tú' es recordar que la paz y la luz están en cada uno de nosotros": LosPetitFellas

LosPetitFellas siempre sorprenden, y es que con cada nuevo tema, tocan el corazón de sus seguidores con sonidos refrescantes y letras sinceras que saben como llegar al alma. En este 2019 volvieron al ruedo con Sálvate tú, una canción que muchos consideran un mantra, pero que detrás, tiene una historia de desesperanza. PUBLIMETRO habló con Nicolás, el creador detrás de esta letra llena de vida, que para él, significó nueva luz en un camino que a veces se ve más oscuro de lo que realmente es.

¿En qué contexto nace Sálvate tú?

Sálvate tú fueron las palabras que encontré para decirme a mí, cuando me sentía demasiado extraviado. La vida es muy bonita, pero a veces uno tiene ideas que no son tan bacanas y le da muchas vueltas a esas ideas, así que la canción se convirtió en una respuesta, diciéndome algunas cosas que se me estaban olvidando o que nunca me las había dicho. Y finalmente, también se volvió en un recorderis de que la paz y la luz están en cada uno, porque acordémonos que nosotros somos nuestro Dios, pero al mismo tiempo, nuestro enemigo más dañino.

¿Qué palabras necesitaba escuchar para no caer en el abismo y que se convirtieron en la fuente de inspiración de Sálvate tú?

No soy persona de compartir mis pensamientos de aquel entonces, pero sí de las conclusiones a las cuales llegué. Por ejemplo, llegué a la conclusión de que soy único, que soy una persona irrepetible, claro, con sus vainas no tan bacanas, pero con un millón más que pueden ser muy power. Me recordé que no debería ser un verdugo tan radical conmigo mismo, y es que no puedes andar siempre prendiéndole fuego a tus cosas bellas, y permitiendo que la maleza crezca dentro de ti.

Concluí que el alma y la mente son muy infinitas, y ese infinito puede ser precioso, pero mientras mantengas un control de este. Aprendí que uno no debería tener tantos excesos, desde la fiesta, hasta la información, y me di cuenta que somos muchos lo que estamos en estas, pero no nos damos cuenta de otros casos, porque siempre callamos, por vergüenza. Pero lo cierto es que no tenemos porque esconderlo, porque así somos, tan bellos y al mismo tiempo tan complejos. Y sobre todas las cosas, aprendí que las palabras son demasiado poderosas y que tienes que cuidar la boca cuando las uses porque pueden atraer tanto lo bueno, como lo malo.

“Sálvate tú, sobre todo de ti, amén y salud, salva tu espíritu, tu lado bueno, tu luz, tu groove, tu infinitud”, letra de la canción Sálvate tú.

En ese sentido, todo eso que se quería decir a sí mismo, ¿en qué momento se convirtió en este tema?

Llego a Nadie sino tú, un poema de Charles Bukowski, que dice algo así: "Nadie puede salvarte sino tú mismo. Y será muy fácil desfallecer, pero muy fácil,

pero no desfallezcas". Y entonces era Bukowski diciéndome que no era nadie más, sino yo, y pensé que este man tenía toda la puta razón. Y es en ese momento cuando me digo a mí mismo que nadie, sino solo yo, va a poder exorcizar los demonios que tenía por dentro. Es así como empiezo a conversar conmigo mismo, y finalmente sale toda esta reflexión de Sálvate tú, al pedirme no acabar con mi alma.

¿Cómo compartir una letra tan suya con el resto de LosPetit?

La banda sabía de mi momento, me veían todos los días, y así como Sálvate tú significa luz, para la banda implicó el decirme, claro, tú tienes superpoderes pero hazlo con nosotros, acá estamos contigo, siempre leales a la banda y lo que necesites todo bien.

Y la verdad es que ellos normalmente no me refutan las ideas porque me ven, saben las situaciones que afronto y las razones que me llevan a escribir las letras, así que saben a la perfección que salen del corazón, que no son mentira. Lo que pasa con ellos es que son un soporte muy power, somos todos para uno, y lo que hacemos es aceptar las ideas de los otros y camellar hasta encontrar la versión más bonita.

Hablemos un poco acerca del video de este tema, de nuevo dirigido por Hugo Rubiano, que tiene tantas caras, y al mismo tiempo, tiene un personaje principal. Para mí es un poco como los múltiples rostros que tenemos los seres humanos, pero ¿cómo lo ven ustedes?

Desde hace un tiempo hemos compartido la idea de que todos somos Marco, que no es nada más que la idea de que todos somos seres humanos, con subidas y bajadas, fiestas y funerales. Y nosotros queremos reflejar esa realidad y esa humanidad en nuestra música, y lo cierto es que hay muchos nosotros en uno mismo. Así que si somos muchos en un solo cuerpo: ¿qué pasa si ponemos a conversar a todos esos muchos, echándote aguante, pero al mismo tiempo, bajándote la autoestima? Bueno, la respuesta a esa pregunta es el video de Sálvate tú. Un video que tiene una reflexión más, y es que uno debería escuchar todas las versiones de uno, pero solo prestarle atención a aquellas que te están dando ánimo y que te están mostrando lo bello de la vida.

Ahora la pregunta protocolaria: ¿esta canción es el comienzo de lo que será un nuevo disco?

En efecto, es la primera entrega de lo que será un nuevo disco, que ya tiene un título, pero que no puedo decir porque si no me lo hacen cambiar. Es la primera entrega de varias antes de publicar el álbum. Tenemos muchas canciones que nos encantan y ya queremos mostrárselas a la gente.

LosPetit no paran de hacer música

Hace poco la banda colombiana estrenó una nueva canción, Volveré mamá, con la que siguen llenando los oídos de sus seguidores con buena música, antes del estreno oficial de su nuevo álbum. La canción que ya se puede escuchar en las plataformas de streaming, dice así: “Volveré mamá, planeo visitar pero hay que labrar. Lejos pero cerca de ti, a veces lejos, pero cerca de ti… Lejos pero cerca de ti, a veces lejos, pero siempre aquí”.

