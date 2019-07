La modelo y actriz ya conoce lo que algunas personas dicen de ella. Amparo Grisales se volvió a referir a su supuesto nexo con Pablo Escobar.

No sería la primera vez que le hacen esta pregunta a Amparo, quien lleva más de 30 años trabajando en televisión.

Con motivo de la nueva temporada de Las muñecas de la mafia, Grisales estuvo en gira de medios.

Uno de ellos fue BluRadio, donde le volvieron a preguntar por el rumor según el cual ella y Pablo Escobar habían sido vistos en una fiesta.

Sin titubear, Grisales insiste en que ella nunca fue a ninguna de las fiestas "de narcos" o "de políticos".

“Me acuerdo de la época de oro de la mafia, que había muchas fiestas y esos capos invitaban. Y puedo decir, en este momento, ya que tocas el tema, que yo huí siempre de esos personajes. ¡Gracias a Dios, o no les gustaban morenitas o no me persiguieron, no me obligaron, nunca me buscaron!”, dijo en la emisora.

También, dijo que para probar su punto, realmente nunca supo dónde estaba la Hacienda Nápoles, la cual pensó que estaba en Medellín equivocadamente.

“Por ahí salió un pasquín de alguien que quiso vender su libro diciendo que yo había estado alguna vez en la Hacienda Nápoles, que yo pensé era en Medellín. O sea, tanto he estado que pensé que era en Medellín y después me dijeron que no era allá. Entonces, luego esta señora aclaró, porque no me nombra sino diciendo que una noche me vieron en una fiesta allá. Jamás fui a esas fiestas. Sí me acuerdo de muchas compañeras, colegas, políticos, que iban a esas fiestas; les mandaban avión privado”, contó.

Esta es la entrevista completa de la actriz.



