¡Paula Andrea Betancur dio a luz a su cuarto hijo!

View this post on Instagram

Ya está con nosotros nuestra hermosa y amada hija Fátima,nuestro más bello,preciado y anhelado regalo del cielo, que viene a este mundo a llenarnos de amor puro. Llegó el día 2 de Julio a las 11:57 am, igual a su mami, fuerte,valiente y serena, su mamá la trajo a este mundo con esa paz y tranquilidad que siempre la caracterizan !!Gracias,mil gracias e infinitas gracias a nuestra Señora de Fátima por interceder por nosotros ante su amadisimo y poderoso hijo y regalarnos a Nuestra hija,por el mas lindo milagro de amor!!!En estos días he sentido una felicidad diferente que nunca había experimentado,he sentido la vida llena de esperanzas e infinitas ilusiones que me hacen seguir soñando despierto y ahora con el motivo más importante que me hará seguir enfrentando cada amanecer con mucho entusiasmo,alegría y determinación!! En estos días he sentido más el amor de Papa Dios y su presencia en nuestras vidas… Dios es bueno!! Gracias a todos por sus oraciones,bendiciones y buenas energías!! Dios me les duplique sus buenas intenciones 🙏🙏🙏. He estado alejado de las redes porque no me quiero perder una milésima de segundo del cuidado de mi hija 😍😍😍, papá chocho !!!! . Infinitas gracias te damos soberana princesa,por los beneficios que todos los días recibimos de tus manos generosas. Dígnate ahora y siempre,tomarnos bajo tu poderoso amparo dulce virgen María !!!🙏🙏🙏