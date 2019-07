Hija de Jota Mario Valencia habla de su muerte en conmovedor mensaje a un mes de su adiós

View this post on Instagram

Brujildo, Así sea un dolor infinitamente profundo, se que estás brindándole tu alegría y tu amor al cielo. Siempre fuiste eso – amor, solo amor. Con toda la certeza del mundo, soy la hija mas afortunada del mundo. Muchos te conocieron tras una pantalla y así los fuiste enamorando. Yo nací enamorada de ti. Porque lo que muchos no saben de ti es que fuiste un milagro desde el día que llegaste a la tierra. Lograste tocar la vida de tantas personas a través de una pantalla, nos bendijiste con tu presencia a los que fuimos lo suficientemente afortunados de compartir tantas cosas contigo, viviste con propósito y viviste en todo el sentido de lo que es vivir. No hay palabra más cierta, consejo más sabio o abrazo más cálido que el tuyo. Tu sonrisa vive en mi para siempre. Ha llegado el momento al que más le he temido en la vida. En parte, siento que te encargaste de darme las herramientas y la fuerza para conllevar esta situación – algo que jamás imaginé poder sobrevivir. De a ratos, siento dificultad al respirar porque no entiendo una realidad nueva en donde no estes tú en cada paso… pero me lleno de amor, de gratitud, de paciencia, de fe y en esos momentos se que estás conmigo. Así que mi súper héroe, comparto mi fortuna más grande con los angeles y con el cielo. Te amo, te admiro, te amo. Te amo. Siempre te amo. Gracias por amarme tan profundamente, por ser el mejor papá que una niña puede tener, por darme una gran vida con todas las enseñanzas necesarias. Porque por ti siempre he sabido que la base de todo es el amor. Por ti brilla mi luz. Por que tú eres grande e infinitamente brillante. Creo que esto transforma. Jamás seré la misma. Por esto seré mejor, y tal vez este, es el mejor tributo que te podré dar. Eres la razón de cada latido que da mi corazón. Ellos están aquí.