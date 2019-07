Fuertes burlas a Pirry luego de publicar este mensaje en Twitter

View this post on Instagram

Gonorrea, no seamos la enfermedad infecciosa del planeta. En esta semana santa, y todos los días, cuidemos a la naturaleza y no cometamos crímenes ambientales disfrazados de tradiciones. No al consumo de huevos o carne de tortuga . Recuerden que la tortuga icotea o hicotea está en grave peligro de extinción. Recordemos que las iguanas son la tercera especie más traficaba en Colombia. No a la cacería de águilas recordemos que el halcón de alas largas o águila cuaresmera también está en grave peligro de extinción. Amigos de Los Andes colombianos recuerden que la palma de cera es nuestro árbol nacional y también está en peligro. Amigos de todo Colombia recuerden en vacaciones, si visitan nuestras playas, bosques y ríos que lo único que debemos llevarnos de la naturaleza son fotos y bellos recuerdos, que no debemos dejar nada en ella que la ensucie o contamine, y que por el contrario podemos contribuir, ayudando a limpiar aunque sea un poco.