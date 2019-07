“Quiero unas así de perfectas”, comentaron. Carolina Cruz y Daniela Ospina muestran sus nalgas en la misma foto y revolucionan las redes.

La imagen fue publicada por Carolina Cruz en su cuenta de Instagram.

Aunque no sabe exactamente si hace parte de una campaña publicitaria o no, lo cierto es que ha dado de qué hablar porque se puede ver las nalgas de las dos famosas colombianas.

En la imagen también se puede ver a Ariadna Gutiérrez, ex Señorita Colombia.

En la foto se puede ver a las tres famosas, al parecer en un muelle, recostadas sobre este mismo.

Las tres están boca abajo y vestidas con el mismo traje de baño que deja al descubierto su trasero.

Por supuesto, los comentarios respecto a la foto no se hicieron esperar.

"Quiero unas así de perfectasssss", "No me vuelvo a tragar dos perros con papas nunca más", "Espectacular, se nota la dedicación en el gym", "Piernotasss y nalgotasss tan bellas", y "Yo también me rindo, quiero cuerpazo así", fueron algunos comentarios sobre la foto.

A continuación la imagen que se ha robado suspiros y que ha subido la temperatura en redes:

Carolina Cruz y Daniela Ospina muestran sus nalgas

