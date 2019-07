Cantante colombiano rompe el silencio y habla de la trágica muerte de su esposa después de dar a luz

View this post on Instagram

Mi amor, te escribo este mensaje por qué de verdad me duele en el alma saber que llevamos 90 días sin ti, sin tu presencia, sin tu voz ni tu risa, sin tu amor, sin todo lo que significas para mi, para mi vida, para la de los niños y por supuestos para todos tus Familiares y amigos. Esta foto fue una de las pocas que nos quedó junto a nuestro hijo, nuestro hermoso Valentino. Un bebe que está creciendo lleno de alegría por que ya es un hijo de Dios y también es un bebe lleno de amor por todo el entorno donde se está desarrollando día a día. Quiero expresarte tantas cosas mi amor, tu sabes mejor que nadie el Amor tan Grande y tan especial que sentíamos el uno por el otro. Te pido perdón amor por cada momento que me toco alejarme de ti, por que tenia que irme a trabajar o por tener que cumplir compromisos que ameritaba dejarte un ratico sola. Teníamos tantos sueños juntos Amor que aún no me explico el por qué de las cosas. Todos los días me pregunto ¿por qué Dios, por que decidiste llevártela a ella en especial? Si nos amamos tanto; Un amor incondicional puro y muy sincero de parte y parte. Solo te pido amor que me guardes un espacio por que se que en el cielo te volveré a encontrar cuando me toque el turno de partir. Por ahora solo te quiero decir que nos nos dejes solo ni un minuto, que cuides de mi de mi hijo de Salomé y todos nosotros acá en la tierra para que conservemos la unión familiar, el Amor y la Alegría que tanto te caracterizaba a ti. Yo por mi parte te juro mi reina que jamás te voy a olvidar, que cada día que pase siempre te llevare presente en mis oraciones para que me acompañes todo el tiempo. Siento un dolor tan Grande en mi corazón que espero que en algún momento al menos logre calmarlo, logre al menos disminuirlo por que esto será para toda la vida. Nuevamente te reitero Te amo y Te amare eternamente. Que Dios te tenga en su santa gloria mi amor. #3meses #miamor #paz #union #fuerza #resiliencia