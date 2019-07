¿Exceso de Photoshop? Aseguran que Paola Jara se ve irreconocible en estas fotos

View this post on Instagram

LarevistaVea#PortadaVea Paola Jara, Kathy Porto, Norma Nivia y Carolina Acevedo superaron el pasado. Estas son sus reveladoras historias de discriminación, maltrato, desamor y lucha. Además.. -Los famosos los prefieren criollos. – Paparazi: Alexandra Santos y Leonardo Morán – Alzate venció la depresión-#LibroDeLaCocinaVea, esta vez, las mejores recetas de la comida mexicana Y mucho más…Encuentra la Revista Vea en tu punto de venta.