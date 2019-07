'The Fix': una serie entre la realidad y la ficción

Cada lunes a las 9:55 p.m., la cita es en AXN con The Fix, la nueva serie que sigue de cerca la historia de la fiscal Maya Travis y su investigación, con la que busca poner contra la pared a Sevvy un famoso actor estadounidense.

En la década de los 90, el juicio en contra de O.J. Simpson cambió la historia al mismo tiempo que la vida de los que estuvieron involucrados. Y es precisamente Marcia Clark, fiscal en el juicio por doble asesinato de O.J. Simpson, escritora y ahora realizadora de producciones, quien toma su experiencia en el llamado “Caso del Siglo” para crear la nueva serie de AXN.

“No sé si a todos les guste esta serie, la verdad sé que no será así. Pero lo cierto es que a quienes les gusta este tipo de producciones, solo puedo decirles que se conectarán muy rápido, porque es un relato real”. Marcia Clark.

La historia de The Fix comienza con Maya y su carrera de alto perfil descarrilada, haciendo que ella decida apartarse para vivir más tranquila en las zonas rurales de Washington. Ocho años después, Sevvy está nuevamente en el ojo del huracán y es sospechoso de otro crimen, y es en ese momento cuando Maya es solicitada por la oficina del fiscal del distrito, quien le otorga una nueva oportunidad para hacer justicia. Maya acepta este nuevo reto y hará hasta lo imposible por probar la verdad.

The Fix es protagonizada por Robin Tunney como Maya Travis, Adewale Akinnuoye-Agbaje como Sevvy, Scott Cohen como Ezra Wolf, Adam Rayner como Matthew Collier, Merrin Dungey como CJ Emerson, Breckin Meyer como Alan Wiest, Marc Blucas como River Allgood, Mouzam Makkar como Loni Kampoor y Alex Saxon como Gabe Johnson.

Una conversación con Marcia Clark…

Muchos se preguntan, ¿qué tanto tiene The Fix de sus meses trabajando en el caso Simpson?

Claro, tiene mucho, pero no solo se trata de lo sucedido respecto al caso de O.J. Simpson, sino también de todas las experiencias que he tenido trabajando en la parte judicial. Y a todo eso también puedo sumar las vivencias que han venido después como escritora, y en general, de todas las experiencias que he tenido como persona, viendo otros casos, escuchando las noticias a diario.

¿Qué tiene Maya Travis de Marcia Clark?

La verdad son muchos aspectos de mi personalidad que le regalé a Maya, pero sin duda, lo que más destaco es el sentimiento de fracaso y derrota. Sentir que todos los esfuerzos se han ido al caño y que no hay mucho más por hacer. También le di el sentimiento de vergüenza, de no querer volver a ver a nadie a la cara, por miedo a que hablaran mal de sus capacidades.

¿Cómo fue regalarle su historia a todo un equipo de trabajo?

La verdad pensé que iba a ser difícil, pero me encantó haber trabajado con mucha gente que le dio verdadera fuerza a un relato que pudo haberse quedado en lo aburrido.

