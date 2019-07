La foto de Melina Ramírez a pocos días de ser mamá que generó controversia en redes

View this post on Instagram

Duermen con sus mascotas? Los dejan subir a la cama? Si/No por qué? En mi caso que les podría decir… Ramona 🐶 se adueñó de todo el espacio, no se deja bajar 🤣😅😍❤️ . . Gracias @colchonesparaiso porque todos en la casa dormimos delicioso en nuestro colchón 2×2 🤤! Descansamos realmente☁️