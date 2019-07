"Hemos caído en un sexismo absurdo": Melina Ramírez se refiere a las críticas por el cuarto de su hijo

View this post on Instagram

Al rededor del embarazo he podido hacerme muchas reflexiones y preguntarme qué tienen las personas en la cabeza… en una de esas conclusiones entendí que como sociedad hay cosas “obvias” que son para niñas y otras para niños, pero sinceramente hay unos extremos donde hemos caído en un sexismo absurdo, donde limitamos la expresión del individuo desde que nace solo por cumplir unos estereotipos. Resulta que como la habitación de Salvador no es toda azul, para algunos ya significa ser de niña 🤯. Elijo criar a mi hijo con libertad, con amor y tolerancia, donde las formas y los colores NO definen la esencia! A propósito de todo lo que se vivió en el #pride vamos a construir nuevas generaciones más respetuosas, yo creo en la libertad del amor! #loveislove