Las imágenes se han hecho virales en poco tiempo. Paparazzis pillaron a Ariadna Gutiérrez completamente desnuda en una playa.

De acuerdo con el medio El Diario de Nueva York, esto ocurrió durante la realización de una campaña publicitaria.

Se trataba de una sesión de fotos en la que, en la playa, la exreina colombiana posaba con sensuales trajes de baño.

No obstante, para los cambios de traje de baño no tuvo un lugar íntimo, y tuvo que hacerlo en la misma playa.

Fue ese momento que los fotógrafos aprovecharon para tomar las imágenes de la modelo completamente desnuda.

Y de inmediato estas comenzaron a hacerse virales en las redes sociales.

Varias han sido las cuentas que las han compartido en sus perfiles de Instagram.

Ariadna se dio a conocer en el mundo luego de haber perdido la corona de Miss Universo, luego de un gran error del presentador Steve Harvey.

“Yo siempre había soñado con ser Miss Universo, siempre, desde pequeñita. Pero para ser Miss Universo debía ser Miss Colombia”, dijo Ariadna hace un tiempo en entrevista con Univisión.

En aquella entrevista también habló de sus comienzos:

“Yo sufrí mucho cuando recién llegué a Bogotá. Allá no tenía a nadie, estaba prácticamente sola. Pasé mucho trabajo, no me alcanzaba el dinero para el arriendo. Había días en los que comía una vez porque no tenía con qué”.

