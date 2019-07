Misión Apolo: la llegada a la Luna como nunca antes vista

Como parte del especial espacial del canal, este mes estrena este documental a propósito de los 50 años del primer alunizaje del hombre, que tuvo lugar el 20 de Julio de 1969, el día en que el hombre dio "un gran paso para la humanidad".

En ese día, con más de 500 millones de personas observándolo por televisión en todo el mundo, el Apolo 11 se convirtió en el primer vuelo espacial tripulado en poner al hombre en la Luna. Liderado por los astronautas Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin, la misión concluyó la carrera espacial estadounidense iniciada por el presidente John F. Kennedy.

La película tiene como productor ejecutivo y director al cineasta ganador de los premios Emmy y Peabody, Tom Jennings (Challenger Disaster: Lost Tapes y Diana: In Her Own Words), con quien hablamos sobre esta producción.

"Hay muchos momentos que son nuevos. Hay bastante material en los archivos de la NASA y los archivos nacionales de los Estados Unidos de las misiones Apollo. Así que intencionalmente elegimos tomas de video que jamás han salido a la luz, o las que no son tan familiares para algunos. Podría parecer poco, pero es material que, por ejemplo, nunca se ha digitalizado", cuenta Jennings sobre este documental, para el cual se tuvo acceso a más de 10.000 horas de audio que complementa como nunca antes los videos que ya se conocían.

Más que un documental, una película

Uno de los retos a los que se enfrentaba la producción de Misión Apolo era el hecho de contar esta historia con material nuevo de manera que no se sintiera como algo lejano. Se buscaba exaltar esa emoción que despierta esta proeza espacial tanto en quienes la recuerdan como en quienes no habían nacido, pero la han leído en los libros de historia.

Esto es algo con lo que Jennings se identifica, pues él también como productor y director quería que la historia fuera atractiva para las audiencias jóvenes. "Es algo que pasó hace 50 años, pero es algo que hoy en día aún fascina a las personas", dice, e ilustra su punto con un ejemplo actual: "tenemos gente como Elon Musk y Jeff Bezos construyendo cohetes para intentar llevarnos a la luna y más allá, así que sí, la gente aún está interesada en el espacio".

De hecho, una de las cosas que alegra a Jennings es que este documental ya ha recibido buenos comentarios de quienes lo han visto en pre-estreno. "Construimos esta producción como una película. No es gente hablando de cómo eran las cosas hace 50 años, es una historia que te lleva a vivirlo en carne propia. Esta cinta está construida de manera que pareciera que elegimos cada segmento específicamente para contar esta historia, pero lo cierto es que nosotros no grabamos nada de esto", cuenta, y recuerda que al momento del pre-estreno una persona le comentó que el documental no se sentía como tal, sino más bien como "una película". Para Jennings, estas palabras le hicieron entender que habían logrado su cometido, porque a la larga sí querían que la producción se viera "como algo que podría estelarizar Tom Hanks".

En esta época de conspiraciones, donde muchas personas aún dudan de la veracidad de las imágenes de la llegada a la Luna, Jennings tiene una explicación luego de haber repasado muchas horas de material audiovisual.

"Tengo una respuesta para eso, y es que al parecer las cadenas de televisión no tenían acceso a los videos que se enviaban desde la Luna en esos instantes. Podían acceder a los audios, pero no a las imágenes. Por esta razón, lo que hacían era actuar el alunizaje. De hecho tenían actores escuchando los audios, y los ponían a actuar para tener algo que mostrar en pantalla. Por eso muchas personas miran estas imágenes y se dan cuenta que son falsas. Al ver que algunos noticieros pudieron recrearlo, era fácil pensar que todo el asunto era falso. Basado en todo el material que he visto, estoy convencido de que la NASA sí fue a la luna y aterrizó allí, y luego regresó con los astronautas sanos y salvos. Estoy seguro de eso", cuenta Jennings.

Este documental, que estrenó ayer, 2 de julio, tendrá repeticiones el 9 y el 27 de julio por National Geographic Channel, a las 10:00 p. m.

