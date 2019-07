El exparticipante del Desafío Súper Humanos se mostró avergonzado. Mateo Carvajal se manifestó por caso de homofobia en Medellín.

Luego del episodio en que un hombre identificado como Luis Emilio Arboleda cortara y bajara la bandera Lgbti en el Cerro Nutibara, varias celebridades se manifestaron.

Y es que, luego de esto, comenzó una polémica por las personas que apoyaron el Día del orgullo gay, versus quienes estuvieron en contra.

Mateo Carvajal, por su parte, aprovechó para manifestarse en apoyo a la comunidad. De hecho, aseguró que "no era parte" de "esos antioqueños" con comportamientos homófobos.

“Cuando me pongo a escuchar este tipo de pensamientos, no… yo digo: ‘Siento que no hago parte de esa generación. Siento que cuento con información diferente’… Y es lo que tienen estas nuevas generaciones: pensamos distinto, pero no porque seamos radicales o muy volados en las cosas que hacemos, sino porque creemos que esta es una sociedad de cambio, que escucha, más abierta, más tolerante y hay que empezar ya a modificar esos patrones, porque yo no hago parte de esos antioqueños, como este señor…”, comentó Mateo.

