¡Por fin aparece! Exotic, el músico que traicionó a Marcela Reyes, da su versión de los hechos

Asegura que fue la amiga de Marcela Reyes quien empezó todo. Exotic, el músico que traicionó a Marcela Reyes, da su versión de los hechos.

De seguro recordará el escándalo amoroso que protagonizaron Marcela Reyes, su esposo y una de sus amigas.

Marcela es la mujer que se hizo viral por un video en el que se le puede ver en la entrada de un apartamento asegurando que ya sabe de la infidelidad.

La infidelidad a la que se refería era la de su exesposo, Exotic, con una de sus amigas.

Marcela ha hablado a diferentes medios sobre la parte de su historia, pero Exotic no había dicho nada, hasta ahora.

El músico decidió contar su parte de la historia, pero a través de una canción: El malo.

Dicho tema está inspirado en su actual pareja, en donde expresa la realidad de lo acontecido y afirma cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia ella. “No soy persona de dar entrevistas, por ello preferí expresarme a través de la música”, dijo el músico.

Exotic, el músico que traicionó a Marcela Reyes, da su versión de los hechos

"Ayer me escribió tu amiga, me preguntó que si estaba contigo (….) Me equivoqué al pensar que iba a ser un amor de horas y ahora no sale de mi mente".

Y sigue: "Sé que tengo el papel del malo, pero ambos somos culpables".

