(Fotos) Ana Sofía Henao bautizó a su hija y la vistió con elegante vestido

Despertarme hoy con la ilusión de vivir este momento junto a mi familia fue de lo más hermoso que he podido sentir… tener la luz tan cerquita de mi corazón y saber que Dios está presente en el amor que nos une y nos da fuerza es mágico de verdad. Por aquí les comparto un poco de este día!!! #candedemivida ⭐️ Gracias a todas las personas que estuvieron presentes acompañándonos y ayudándonos de mil maneras posibles!!! @posheventosboutique @romeokids_ @hortensiapolis @miumiupastryshop @marcevargasb Ph: @masque1000palabras_foto