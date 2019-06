Desde las 2:00 de la tarde se abrieron las puertas del Parque Simón Bolívar. Metal, pogo y actitud: así se vivió el primer día de Rock al Parque 2019.

Una fila de al menos 500 personas completó los filtros de seguridad y el parque se fue llenando de chaquetas negras, cabellos largos y música.

Hoy, cuando todavía calentaba el sol de la tarde, brillaron bandas de la convocatoria distrital como Power Insane, que se mostró profesional, preparada y con bastante actitud. Esta agrupación descrestó con la voz de su frontman, Diego Rodríguez, quien a su vez transmitió el espíritu de gratitud de su banda por la posibilidad de estar en los 25 del RAP.

Un par de horas más tarde, Tarja Turunen, la finlandesa de las "mil voces", se iría encantada con el público colombiano luego de exponer todo su metal lírico en el escenario Plaza.

Por allí también desfilarían bandas como Tenebrarum, de Medellín, que se lució con su performance y más tarde la brasileña Angra, muy esperada, que le dio gusto a los presentes con clásicos como Carry On, aunque algunos no le perdonaron a la banda haberse saltado el último coro de la canción.

¡Su legado vive! Angra rindió homenaje a la voz insignia del power metal André Matos con un alucinante performance de la canción Carry On. #RockAlParque2019 → https://t.co/0vgV08NvLq pic.twitter.com/z0NE9mzQ38 — Canal Capital (@CanalCapital) June 30, 2019

Temprano en la tarde llovió ligeramente, y aunque algunos prefirieron buscar refugio, fueron más los que se quedaron firmes al llamado metalero de la programación del día, y fueron recompensados.

Deicide, la banda estadounidense de death metal celebró 30 años de carrera -casi los mismos que el festival- frente a un público emocionado que no bajó los brazos en casi ningún momento de la presentación.

La voz gutural de Glen Benton comandó la descarga frenética de la batería de Steve Asheim mientras el Simón Bolívar se deshacía en un pogo tras otro en el escenario Plaza.

Esta icónica agrupación estadounidense de death metal llegó a celebrar sus 30 años de carrera a #RockalParque2019. #Deicide llega con 12 álbumes de estudio y algunos de sus más grandes éxitos para cerrar por todo lo alto el escenario plaza y la primera jornada de estos #25Años pic.twitter.com/BYeGfGIfoH — RockalParqueOFICIAL (@rockalparquefes) June 30, 2019

En el escenario Bio, otra gran abanderada del death metal, Dying Fetus, daba clases de batería aprovechando la buena energía del público. Los asistentes bailaron a placer bajo un cielo despejado que favoreció una noche sin lluvia para el cierre del primer día.

Banda que debuta en #RockalParque2019. Desde EEUU @DyingFetusBand cierra el show del escenario Bio con una descarga de metal pesado en estado puro. Hoy escuchamos las canciones más imprescindibles de sus álbumes y el material de su nuevo disco “Wrong One To Fuck With”. pic.twitter.com/fpALvPXKgf — RockalParqueOFICIAL (@rockalparquefes) June 30, 2019

Cerca de allí, en el escenario Lago, los mexicanos de Here comes the kraken soltaron su nu metal para un público que guardó las últimas baterías para verlos. En un acto de sinceridad, la banda admitió que tenían varios problemas técnicos, pero aseguraron que era parte de lo que implica presentarse en vivo y siguieron adelante.

Por mejorar

Una de las críticas recurrentes en esta primera jornada de Rock al Parque fue el sonido. En algunos puntos del escenario, especialmente para quienes estaban más lejos del mismo, el sonido era debil y se percibía con cierto atraso de lo que sonaba en tiempo real.

De igual manera, varias agrupaciones tuvieron problemas técnicos en los escenarios. Y aunque esto no las detuvo a la hora de dar el 100% en sus presentaciones, sí provocó algunos comentarios entre los asistentes.

