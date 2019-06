La foto de Sara Uribe por la que se dicen que aumentó el tamaño de sus nalgas

View this post on Instagram

⭐Miro hacia atrás y recuerdo de dónde vengo. Miro hacia atrás y siento de nuevo todo lo que sentí en medio del camino. Yo soy lo que soy. No aparento nada. Cuando me ausento en redes es porque lo necesito. Cuando digo algo es porque me nace y cuando no lo digo es porque no. Me gusta ser como soy con quien soy, no lo que las redes dicen que soy. . Feliz fin de semana, mis amores.