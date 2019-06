Sin embargo, los televidentes no lo pasaron desapercibido. Linda Palma presentó en Noticias Caracol sin darse cuenta de este error en su maquillaje.

Linda Palma es una de las caras más conocidas del canal Caracol.

Primero fue conductora de diversos programas y desde algunos años hace parte de la sección de entretenimiento de Noticias Caracol.

Justamente presentando en la noche de este martes, fue que muchos se dieron cuenta de ese pequeño error.

Y es que sin darse cuenta o sus maquilladores, Linda presentó teniendo labial en uno de sus dientes.

Un error que le pasa muy seguido a las mujeres que usan labial.

Muchos no dudaron en tomar capturas de pantalla y compartir las imágenes en redes sociales.

Linda Palma estuvo alejada de la televisión por un tiempo.

Esto debido a una recaída que tuvo de una enfermedad que siempre la ha seguido: esclerosis múltiple.

“Pasé por muchas cosas. Tuve nistagmo, movimiento involuntario del nervio ocular. Tenía espasmos musculares. Tuve vértigo durante tres semanas y perdí toda la sensibilidad del lado derecho. No podía leer, no podía escribir, no podía hablar – imagínate, yo vivo de eso- no podía mantenerme en pie ni estar sentada si quiera”, dijo hace un tiempo a revista Semana.

