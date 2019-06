El capítulo de 'El man es Germán' donde televidentes podrán decidir el final

View this post on Instagram

🔴¡Sin cortes! ¡Sin filtros! ¡Sin efectos! 🎭 📽Este lunes, 1 de julio, conéctate a la transmisión EN VIVO de #ElManEsGermán 🎬 ¡Además, podrás decidir el final del capítulo! 😃 8:00 pm por @canalrcn … @santialarconu @santiagoreyesmc @rafazea @javier_omega_