Actriz de Caracol afirma que su hermano se le ha manifestado luego de morir ahogado en el mar

Se trata de Margarita Reyes, quien hace unos meses apareció en la pantalla del canal Caracol en la novela La Gloria de Lucho.

Allí le dio vida a'La Guari', una mujer que decide escapar de su marido luego de constantes maltratos.

Ahora vuelve a aparecer, pero en medio de una entrevista con el programa Lo sé todo del Canal 1.

Allí reveló que suele comunicarse mucho con Carlos Reyes, su hermano, y quien murió ahogado en el mar.

Estas manifestaciones se dan a través de sueños.

“Soñaba que yo me metía al mar con él y que yo lo ayudaba. Igual él se iba, se moría de todas maneras”.

También reveló que muchas veces le advierte sobre ciertas situaciones:

“Llega a casa y me abraza, me dice: ‘Estoy acá’. […] Me lleva mensajes de: ‘Eso no es, no vayas, no lo hagas, quédate en la casa’. Estoy despierta y lo veo, me pongo a llorar inmediatamente”, detalló.

Candy Delgado, experta en interpretación de sueños y quien estuvo en el programa, le contó a Margarita que su percepción es cierta y que su hermano siempre la acompaña.

“Él cree que ella es la persona más indicada para enseñarle a su familia que él está en un plano mejor. Cuando ella dice que lo ve, es cierto”, aseguró la especialista.

