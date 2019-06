¡Así se ve ahora la presentadora de Caracol! Con profundo escote, Carolina Soto muestra el resultado de su nueva cirugía de senos.

Hace algunos días la presentadora de Día a Día anunció en redes que debía cambiar sus implantes.

Un hecho que la tenía muy atemorizada teniendo en cuenta que su anterior experiencia no había sido la mejor.

"La verdad es que ya llevo 18 años desde que me hice esta cirugía, que además me pareció macabra, me pareció miedosa, me pareció terrible. ¡Ay, Dios mío! Me dieron dizque tres días de incapacidad y no me paré de la cama en 15 días. O sea, yo casi me muero, de verdad. Por eso es que le tengo tanto pánico a ese tema", comentó en un video en su cuenta de Instagram.

No obstante, a través de sus redes contó que el procedimiento había salido bien.

Tan bien, que este martes la presentadora mostró imágenes del resultado de su nueva cirugía.

Carolina Soto muestra el resultado de su nueva cirugía

Las imágenes tuvieron todo tipo de comentarios, teniendo en cuenta que Carolina les había comentado a sus seguidores acerca de su cirugía.

"Te ves mejor que nunca", "Sin duda esta fue una gran cirugía y los resultados lo dicen todo" y "Cada vez más bella", fueron algunos de los comentarios sobre las fotos.

