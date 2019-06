El video que se viralizó esta semana sigue dando de qué hablar. "Tenía que demostrarles que no estaba loca": habla Marcela Reyes la modelo que protagonizó video de celos.

En la grabación se veía a una mujer que pateaba una puerta porque dentro estaría su pareja con la amante.

Tras horas de viralizado el video se conoció que la mujer que salía en la filmación era Marcela Reyes, una popular modelo y dj paisa.

Mucho se dijo desde entonces, diferentes noticias salieron entorno al video viralizado, pero ahora Reyes salió a contar lo qué pasó para el programa La Red.

La modelo, en medio de lágrimas, relató por todo lo que estaba pasando.

Reyes cuenta que todo comenzó cuando le hicieron llegar comprometedores videos de su pareja con otra mujer, quien sería su amiga Valeria.

La también dj cuenta que con la sospecha de encontrar a dj Exótic con su amante, fue a la casa de la mamá del padre de su hijo para buscarlo pero este no estaba allí.

Acto seguido, según cuenta, se dirigió al edificio donde habita Valeria, quien sería la amante de su pareja y fue allí donde pasó lo que todos conocemos.

"Logro entrarme a ese edifico, en el último sótano me da por voltear a mirar y veo el carro escondido… le tomé fotos al carro porque yo quería pruebas, porque yo tenía que demostrarle a ellos dos que yo no estaba loca, que yo no me lo estaba inventando", comenta la modelo de lo que ocurrió minutos previos a la grabación.

Marcela relata que ante la negativa del celador de dejarla entrar, ella se tira de la camioneta y corre logrando montarse al ascensor.

"Todo estaba en silencio y empiezo a timbrar, entre más timbraba, más timbraba me acerco a la puerta y escucho algo adentro pero nunca me abrieron… y cuando el celador me quiso sacar la ira e intenso dolor que yo tenía, me hizo reaccionar así", relató la dj.

Marcela Reyes no tiene claro lo que pasará en un futuro con su familia.

