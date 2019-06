Este es el secreto de Linda Palma para tener un trasero de infarto

View this post on Instagram

Hoy celebro este día MOVIÉNDOME Celebro poder verme así. Agradezco lo mas sencillo. Hoy me desperté llena de energía, me bañé, me cepillé los dientes, me vestí, me peiné. Yo misma preparé mi avena pre entrenamiento, manejé mi carro. Caminé, subí escaleras, hice todos los ejercicios en el gym… Me MOVÍ. Hace un par de años nada de eso era posible para mí Por eso y por mucho más, GRACIAS 🙏 Gracias por recordarme que "LA VIDA ES LINDA" Estos dias se conmemora el "Dia Mundial de la Esclerosis Múltiple" 🧡 #mieminvisible #healthy #happy #actitudspinning @juanpa_bodybuilder