La delicada cirugía por la que Carolina Soto no estará en 'Día a Día'

Una no muy buena noticia le dieron a la presentadora de Día a Día de Caracol Televisión, Carolina Soto.

Una cirugía delicada debió efectuarse este jueves en la ciudad de Cali de donde es oriunda.

La presentadora tuvo que cambiarse los implantes mamarios que se puso hace ya 18 años.

Así lo anunció en sus redes sociales en donde indicó que la cirugía le parece "terrorífica".

La caleña, contó que su mamoplastia se la realizó cuando solo tenía 16 años y que en esa ocasión, la incapacidad que le dieron fue de tres días, pero que no se pudo levantar en 15.

"La verdad es que ya llevo 18 años desde que me hice esta cirugía, que además me pareció macabra, me pareció miedosa, me pareció terrible. ¡Ay, Dios mío! Me dieron dizque tres días de incapacidad y no me paré de la cama en 15 días. O sea, yo casi me muero, de verdad. Por eso es que le tengo tanto pánico a ese tema", comentó en un video en su cuenta de Instagram.

Ahora hace unas horas compartió en sus historias de Instagram que ya estaba lista y que su familia la está apoyando.

