Reaparece la esposa de Jota Mario, mostrando conmovedor tatuaje en honor al presentador

En mis sueños aparece un ser Inteligente, hermoso, sensible, talentoso, creativo, divertido, fuerte y sabio… Que me conquistaba totalmente Con su amor y ternura. Pero los sueños no son más Que el reflejo de los deseos y las esperanzas. Nunca espere encontrar a alguien con todas esas maravillosas cualidades Y entonces…. Te conocí. Y no solamente me devolviste la fe en los sueños, si no que eres un ser… aún más maravilloso que el que yo tenia en mis sueños. TE AMO Y TE AMARE POR SIEMPRE. Hasta que nos volvamos a encontrar en la eternidad. . . …..Porque tú sabes que sin tí La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, Capullito de aleli…. . . Infinitas gracias a @edgomz por entender el significado de este tatuaje. Gracias por tu sonrisa, cariño y excelencia. Siempre en mi corazón. . . Y no podría faltar infinitas gracias a mi @majovalab por ser mi cómplice en esto ❤️