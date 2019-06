Unas palabras que han hecho llorar a más de uno. Filtran la carta que le escribió la hija a Edith González después de su muerte.

La hija de la famosa actriz se llama Constanza y escribió una sentida carta a su madres después de su fallecimiento. Allí dejó ver todos sus sentimientos y cómo amaba a su madre.

La niña, de 14 años, mostró en pocas palabras su profundo amor a su mamá.

"De pequeña me acuerdo que sin importar qué tan tarde o cansada llegaba de trabajar, siempre me daba un beso y en la mañana siguiente no le importaba que la levantara a las 6 de la mañana para jugar", dice un fragmento de la carta.

Recordemos que Edith González tuvo una batalla contra el cáncer en los últimos años y, la semana anterior, falleció en la Ciudad de México.

Filtran la carta que le escribió la hija a Edith González después de su muerte:

La actriz apareció en la portada de la revista ¡Hola! hace unos meses y dijo: "Tengo el papel que dice 'remisión' y eso significa que mi cuerpo ha respondido al tratamiento. Yo no estoy luchando, estoy viviendo. No soy una guerrera, soy una amante de la vida".

