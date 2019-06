Dave Mustaine, líder de Megadeth, fue diagnosticado con cáncer. El cantante hizo público su estado de salud a través de su redes sociales, anunciando también que cancelará la mayoría de sus shows este año.

Una triste noticia acaba de confirmar Dave Mustaine, vocalista de Megadeth. El cantante utilizó su cuenta de Twitter para hacer público su delicado estado de salud. El ícono del thrash metal fue diagnosticado con cáncer en la garganta y con un sentido comunicado, se lo dio a conocer a sus seguidores.

"Claramente, es algo que debe respetarse y enfrentarse de frente, pero antes he enfrentado obstáculos. Estoy trabajando en estrecha colaboración con mis médicos y hemos trazado un plan de tratamiento. Ellos consideran que esto tendrá una tasa de éxito del 90%. El tratamiento ya ha comenzado", explicó la voz de Megadeth.

I’ve been diagnosed with throat cancer. It’s clearly something to be respected and faced head on – but I’ve faced obstacles before. I’m working closely with my doctors, and we’ve mapped out a treatment plan which they feel has a 90% success rate… https://t.co/8FBQUmloSf pic.twitter.com/CPuu2UFPv1

— Dave Mustaine (@DaveMustaine) June 17, 2019