Jessica Cediel revela detalles de su relación y de su problema con los biopolímeros

Jessica Cediel reveló detalles de su relación y de su problema con los biopolímeros en el programa Los Informantes.

En el capítulo de este domingo la modelo colombiana contó el calvario que vive día a día. Esto, por los rastros de biopolímeros que quedan en su cola.

Ella dice que es como una enfermedad de por vida, ya que nunca podrán retirarle todo el plástico que quedó en sus glúteos.

Aseguró que ya su cuerpo no es lo mismo y que hay días en los que siente mucho dolor.

“No hay nada que hacer. Orar y pedirle a Dios por tu sanidad. Yo, hoy en día, lo siento, lo siento. Yo no me puedo quedar sentada de un mismo lado de la nalga porque me chuza y me arde”: #JessicaCediel #LosInformantes pic.twitter.com/baUF8Vyum9

— Los Informantes (@InformantesTV) June 17, 2019