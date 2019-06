Claudia Bahamón publica sensual foto para hablar de su "cola plancheta".

View this post on Instagram

Cuando la nalga se ve plancheta al acostarte boca abajo, asúmelo! Jajajajajajajjajajajajajjaaj Levanta la mano si eres de las mias? (Porque a mi nunca me tocó cola dura, redonda, parada mientras estoy acostada… para mi eso es un mito urbano Jajajajaj) Feliz y plancheto viernes. #TBF #CartagenaYaRegreso EXPLICACIÓN: Tengo cola BIPOLAR, es decir: cuando estoy parada y entaconada normal, se siente “ahí” como que vestidita está bien pero un tris caída, parada de manos se ve regia paradita (o mejor dicho la cola ideal), acostada de lado pierde volumen de un lado, (jajajajajajaja), boca abajo se ve plancheta, boca arriba como levantada en los talones (así como cuando uno va a hacer ejercicio) se me ve tremenda de buenona! = le falta tonificar o meter relleno porque le sobra piel! Pero a mi me sobra actitud! Jajajajajajajajajajajajajajjaajkajajajajajajajajajajjajaj Mi cola tiene problemas de personalidad #MiColaSeCreeUnaTeta