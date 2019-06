Tras la muerte del presentador, recordaron toda su ayuda. Estas dos personalidades de la televisión le deben su fama a Jota Mario.

El presentador era recordado por ser espontáneo y conversador.

Así, fue precisamente como "descubrió" los talentos de otras dos personalidades de la televisión. Medio donde él mismo se formó, recuerda La FM.

El primero de ellos fue el Padre Chucho. Así lo recordó Jesús Hernán Orjuela, por su nombre de pila, en el homenaje que se le hizo a Jota Mario.

Y es que, según cuenta, Jota Mario le preguntó si no le gustaría quedarse en el programa alguna vez que fue como invitado a hacer unas reflexiones matutinas.

Estas dos personalidades de la televisión le deben su fama a Jota Mario

Entre lágrimas, el 'Padre Chucho' recuerda: "me preguntó: '¿su nombre es?' y le dije 'Hernán Orjuela', a lo que él bromeó 'Hernán Orjuela no es Buenaventura', pero molestando, entonces se rió y me dijo: 'Jesús, 'Chucho' y se va a quedar Padre 'Chucho', y me bautizó".

Igual pasó con el Profesor Salomón, a quien bautizó también. De hecho, le dijo que "no usara nombres de brujos", sino que sería el Padre Salomón porque quería que su mensaje fuera algo positivo.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar