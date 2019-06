La actriz mexicana confesó el martirio que ha vivido desde que decidió realizarse una intervención estética. Actriz mexicana sufre quemaduras de segundo grado tras practicarse una inadecuada intervención estética.

La intervención se trataba de una micropigmentación que le deformó el rostro, dejándole marcas permanentes.

La actriz Liz Gallardo de 39 años, compartió que para su procedimiento se aplicó una sustancia ácida en las cejas y esta le provocó quemaduras de segundo grado.

Según la revista TV Notas, Gallardo decidió probar hace unos años con el microblading, sin embargo el resultado no fue el esperado.

La actriz buscó ‘arreglar’ de nuevo el imperfecto en el aspecto de sus cejas acudiendo a un lugar en donde le hicieron una intervención peor.

La sustancia que le aplicaron fue ácido glicólico muy concentrado, lo que produjo una reacción alérgica grave que le dejó las quemaduras en el rostro.

Frente a la falta de asistencia por parte de quienes le hicieron la intervención Gallardo decidió hacer la denuncia pública.

Luego de asistir a una clínica de belleza en Polanco, Ciudad de México, comentó que su cara comenzó a hincharse como si hubiera participado en una pelea de boxeo, después de eso notó como en la piel de su rostro se empezaron a ver quemaduras.

"Cuando me lo estaban poniendo, sentía que me picaba y ardía, pero pensé que era normal y me aguanté. A los tres días comenzó mi martirio", explicó.

Pese a que la clínica inicialmente le dijo que se iba a ocupar de su caso, finalmente no lo hizo, la actriz sufrió de una fuerte reacción alérgica conocida como anafilaxia.

De acuerdo con el portal informativo Metro, acudió al dermatólogo pero le dijo que las marcas habían provocado daño permanente y que habría quedado ciega si el ácido hubiese caído más cerca a los ojos.

La mexicana se expresó a través de redes sociales intentando tratar el tema para así ayudar a evitar que alguien más padezca la situación que enfrentó.

“Yo elegí mal. Yo confié en alguien que no se lo merecía y estoy pagando las consecuencias de eso con un precio muy alto que será de por vida. Sufrí daños irreversibles en mi cara”.

