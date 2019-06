Kristin Cavallari: cada vez más real en televisión

Laguna Beach y The Hills, son algunas de las producciones con las que muchos han tenido la oportunidad de conocer a Kristin Cavallari. Sin embargo, si usted la ha perdido un poco del mapa, le contamos que ahora tiene su propia serie, Very Cavallari, que hace poco estrenó su segunda temporada por E!

Esta nueva temporada se centra en lo positivo y negativo que sucede con la familia de Kristin luego de mudarse a una granja en Tennessee. Además de eso, también tiene un foco especial en la marca de joyería de Cavallari, que cada vez la mantiene más ocupada. Un hecho que, al igual que la mudanza, traerá varios conflictos entre la diseñadora de modas y su esposo, Jay Cutler, ex mariscal de campo de los Chicago Bears.

Justamente, haciendo referencia a lo no tan bueno que verán los televidentes, Kristin le contó a PUBLIMETRO que: “Uno de los grandes objetivos de esta nueva temporada es que se sienta cada vez más real y que la gente se pueda conectar con nuestras historias tanto de amores, como de odios. Nos somos perfectos, y justamente, es eso lo que nos permite relacionarnos más con los televidentes, porque ellos pueden darse cuenta que no tenemos la vida color de rosa”.

“Mi vida no es perfecta, y la verdad es que la vida de nadie es siempre bonita y feliz. Eso es lo que quiero que vean y entiendan viendo 'Very Cavallari'”, Kristin Cavallari.

Aunque muchos en su momento la consideraron una persona molesta y engreída, lo cierto es que con los años Kristin ha demostrado que tiene un corazón enorme, sobre todo, cuando se habla de su familia.

“Y me alegra que sea así. Me alegra que muchos, sin conocerme, sepan quién soy y la evolución que he tenido respecto a mi personalidad. Sin duda, no soy la misma de hace unos años, soy más madura, con una familia, empresa e hijos, y todo eso, me ha enseñado a bajar la cabeza, tener los pies sobre la tierra, pero sin dejar de decir las cosas de frente”.

La mujer, más allá de la familia

Uno de los aspectos que Kristin quiere resaltar con esta producción es que las mujeres pueden realizar todos sus sueños, a pesar de ser madres y amas de casa.

“Muchas mujeres piensan que el sueño más grande se ha cumplido cuando ya tienen un hogar estable, un esposo bueno e hijos. Y aunque sin duda, estas son bendiciones que nos da Dios, la vida de una mujer debería ir más allá. Me siento orgullosa de todas esas mujeres que han logrado sacar adelante una familia y un emprendimiento, y por eso mismo me siento tan orgullosa de mí, porque he comprobado por mí misma que todo es posible mientras lo trabajes con amor y dedicación”.

Justamente, por eso una gran parte de esta segunda temporada está dedicada a Uncommon James, su empresa de joyería.

“No ha sido fácil, y sin duda, tengo que ser dos personas diferentes: la Kristin que está en su casa y se dedica a su familia, y la Kristin que es emprendedora y dueña de su propio negocio. Esa última mujer ha tenido que aprender a ser más ruda respecto a la decisiones, y ha tenido que entender que allí, a diferencia de su hogar, debe dejar de lado las emociones y sentimientos, y ser más pensante y consciente de cuáles son sus necesidades, responsabilidades y deseos”.

Kristin Cavallari: cada vez más real en televisión

