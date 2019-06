Este martes dio a conocer que es gay. Las confesiones de Juan Pablo Espinosa sobre los años sin revelar su orientación sexual.

Pero más allá de eso, contó detalles de aquellos años en los que temía decir algo por el qué dirán.

“Lamentablemente, creciendo siempre tuve sentimientos donde me sentía que no encajaba, de culpabilidad, de vergüenza, y nunca lo pude compartir con mi familia. Por eso pienso hoy en día que si hubiera tenido una persona que fuera un referente para mí, que me diera apoyo, que me dijera que todo va a estar bien, hubiera sido maravilloso. Por eso quiero convertirme en esa persona”, explicó el actor.

También contó que desde hace dos años venía pensando en la idea de mostrarse tal cual es.

Y desde entonces comenzó a encontrar su camino a través de la meditación.

En sus palabras también expresó que siempre tuvo el apoyo de su familia, los canales de televisión, sus colegas y amigos más cercanos.

También invitó a todos a compartir sus inseguridades.

“Todos tenemos inseguridades. No importa nuestra raza, nuestra orientación sexual, nuestra religión, todos contamos con cosas que no nos gustaría compartir y poner a la luz. Que sentimos inseguridad, vergüenza, que sentimos que queremos ser distintos. Por eso los invito a amarse, a respetarse, a quererse tal y como son, a respetar nuestras diferencias”, agregó el actor.

