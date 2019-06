¿Caracol o RCN? ¿El bandido o la fea? Esta novela fue la ganadora del rating.

Este lunes se estrenó por el canal Caracol Un bandido honrado, que centra su trama en un corrupto que por diferentes motivos decide cambiar su vida.

La novela se convirtió en el reemplazo de La Gloria de Lucho en el horario de las nueve, y muchos dudaron que pudiera mantener o superar el rating de la novela basada en el exconcejal de Bogotá.

Sin embargo, cumplió con todas las expectativas.

Y es que de acuerdo a cifras entregadas por Kantar Ibope Media, en la noche del lunes 10 de junio la novela se convirtió en la líder del rating al marcar 12,33.

Su competencia en el mismo horario es Yo soy Betty, la fea, presentada por RCN.

La novela de este canal se ubicó en el tercer lugar marcando 9,95.

El segundo lugar fue para el Desafío súper regiones.

Sobre Un bandido honrado, Diego Vásquez, protagonista, le contó a El Espectador lo siguiente:

"En el primer casting me desmotivé mucho porque me dijeron que ya tenían al actor para interpretar el personaje para que el que me habían propuesto, así que debía tomarlo como un ejercicio de actuación. Fui sparring de dos actrices que no quedaron y descarté esa posibilidad. Un día, estando en Ibagué, me llamaron de Caracol Televisión porque querían verme como Ortega, el personaje principal de la comedia. Se me puso helado el corazón, la verdad".

