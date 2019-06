La presentadora hizo parte del especial que realizó el canal RCN en homenaje a Jota Mario. Le dan palo a Jéssica Cediel por recordar malos momentos con Jota Mario luego de su muerte.

Además de ella, también aparecieron otras celebridades colombianas como Andrea Guerrero, Milena López y Claudia Bahamón.

Y aunque en gran parte de la entrevista se refirió a los bellos momentos que pasó con él, lo cierto es que en una ocasión se refirió a los malos instantes vividos junto a él en Muy buenos días.

"Me marcó todos estos momentos positivos, de pronto hubo otros que no fueron tan positivos, porque somos seres humanos, estamos en una convivencia diaria. A pesar de lo que haya pasado, de pronto no tan bueno, yo siempre me quedo con los positivo", dijo.

Un hecho que le molestó a varias personas, quienes a través de redes mostraron su inconformidad.

Lo dicho por Jéssica Cediel podrá verlo en el siguiente video desde el minuto 23:43:

Cabe recordar que Jéssica Cediel salió en medio de la polémica del programa de RCN.

Al parecer por problemas con los presentadores.

Uno de los incidentes más conocidos justamente hace referencia a Jota Mario.

Y es que en medio del programa se refirió de forma ofensiva hacia Jéssica.

“Así como esta (Milena López) le serruchó el piso a Jéssica Cediel, la mejor cola de plástico, digo, de Colombia”, dijo el presentador.

