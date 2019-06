Y pidió explicaciones al sujeto. Esposo de Johanna Fadul se emberracó por beso que ella se dio con otro hombre.

La historia fue contada por La red de Caracol.

Todo comenzó cuando Johanna firmó un contrato para grabar el video de un cantante de música popular.

Este cantante es Alexis Escobar.

Sin embargo, de acuerdo a lo firmado, Johanna no iba a a dar besos, ni a posar en ropa interior.

No obstante, ya en las grabaciones, le pidieron que le dieran un pequeño beso al cantante y ella accedió.

Pero lo más curioso, es que este beso jamás apareció en el video.

Por eso, el esposo de Johanna, el también cantante Juanse Quintero, aseguró sentirse molesto por lo ocurrido:

“Tengo que decir que cuando vi el video sí me dio mucho mal genio porque entonces el beso ¿por qué o para qué?”.

La red buscó al cantante quien afirmó lo siguiente:

“Como todo video tenemos muchas escenas de apoyo que quizás no puedan salir pero se tienen ahí para hacer un video completo. Estando con la actriz Johanna Fadul llegamos a la conclusión de que nos íbamos a dar un beso que fue un pico, pero a la hora de editar el video vimos que el beso no cabía y más bien decidimos no montarlo… Este fue un video hecho con todo el respeto del mundo".

La historia completa podrá verla en el siguiente video:

