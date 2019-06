¿Por qué RCN se demoró en informar la muerte de Jota Mario?

View this post on Instagram

🔴 ÚLTIMA HORA 🔴 Falleció el carismático presentador Jota Mario Valencia. En su paso por la televisión colombiana marcó a varias generaciones que disfrutaron, rieron y hasta lloraron con sus historias. Adiós, amigo. Descansa en paz 🙏🏼😢 #noticiasrcn #noticias #colombia #jmario #jotamariovalencia #jotamario #presentador #muybuenosdias #jotica #qepd