¿Por qué generó escándalo entre algunos? Polémica por video de Valerie Domínguez bailando mientras muestra su trasero.

Sin duda, la actriz colombiana es una de las mujeres más atractivas que tiene nuestro país.

Y sin duda, también sabe cómo mostrar sus atributos en redes sociales.

Ahora lo hizo con una publicación en Instagram en la que se le puede ver en traje de baño.

Sin embargo, lo más particular es que está mostrando sus nalgas, y para rematar las mueve bailando.

Y por supuesto, también llamó la atención el mensaje con el que la actriz acompañó la publicación: "Les mandan saludos desde #Ibiza".

Polémica por video de Valerie Domínguez

Las imágenes han generado toda clase de comentarios en redes sociales.

Pero tristemente varios de ellos fueron negativos.

Y es que para algunos de sus seguidores, Valerie no necesita mostrar su cuerpo para que las personas volteen a mirarla.

"Una mujer bonita no necesita este tipo de imágenes", "Creo que estás sintiendo necesidad de llamar la atención a cualquier precio. Antes brillabas por ti, por lo que eras, no por exhibir" y "No sé qué le pasa a Valerie. No necesita tanta exhibición", fueron algunos de ellos.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar