Muchos quedaron con un sinsabor. Final de La Gloria de Lucho fue amado y odiado por los televidentes.

Este viernes se presentó el último capítulo de La Gloria de Lucho, una de las novelas con mayor rating de este 2019.

En su final la novela presentó el nacimiento del nuevo nieto de Marcela.

También presentó una nueva cercanía entre Lucho y Gloria luego de su separación por una infidelidad.

Al final la pareja decide regresar, presentando un final romántico que muchos estaban esperando, teniendo en cuenta que la pareja se conocía desde pequeños.

Y aunque a varios le salieron corazones con este final, a otros en cambio les pareció un poco aburrido.

A continuación algunos comentarios en Twitter, donde la novela fue tendencia en varias ocasiones:

No se ustedes pero quiero que lucho y gloria se besen :3 #LaGloriaDeLucho — Santiago Jiménez (@santi6santiago) June 8, 2019

Todos llorando con el final de #LaGloriaDeLucho :') — ☆Sandrita González☆ (@sandritag20) June 8, 2019

Hoy se acaba #LaGloriaDeLucho fue entretenido, desde el primer capítulo amamos a Luchito y a Glorita de niños, nos encariñamos con su etapa de adolescentes y nos saco canas de adulto, pero fue agradable, una historia diferente que merece un gran aplauso 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 — ::YiaNiTa:: (@YiaNiTa) June 8, 2019

Hasta ahora muy malo ese final!!!No ha pasado nada #LaGloriaDeLucho — Gustavo Albarracín Carrasco (@Gusyr) June 8, 2019

#LaGloriaDeLucho una produccion q me hizo divertir por varias noches me hizo sacar demasiadas sonrisas al ser cotidiano algo del barrial , gracias por hacer algo q valio la pena ver de principio a fin @CaracolTV

@PityCamachoR@Julivelasquez_

@Veronica_Orozco

#enriquecarriazo — cristian !!! (@cristian_ikki) June 8, 2019

Sobre la novela, Enrique Carriazo le contó a Publimetro lo siguiente hace unos meses:

"Cuando uno ve a un ser humano luchando de esa forma, siente dos emociones; primero, angustia, porque no sabe qué va a pasar, y segundo, placer, porque parece que lo va a resolver. Pero siempre, como en un partido de fútbol, parece que lo va a resolver y luego no, luego sí, y luego otra vez no. Esa es la dinámica de la dramaturgia, hasta que al final se resuelve, o se cambia la hipótesis, o se resuelve".

