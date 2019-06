La actriz se adelantó a quienes le dejan mensajes sobre su apariencia. Contundente respuesta de Chichila Navia para los que comentan su edad.

Por el hecho de haber crecido en pantalla, frente a miles de televidentes, Chichila tiene claro cómo son los comentarios de las personas cuando de las famosas se trata.

De hecho, en una publicación reciente habló sobre cómo recibe muchos mensajes relacionados con su edad (41) y su apariencia. Si bien no le molestan los mensajes, sí ha tenido que aprender a no prestarles atención.

Y aunque lo hizo en buena tónica, dio a entender que el hecho de estar expuesta a la opinión pública la obligó a reforzar su propia autoestima para no sentirse mal por los comentarios que pueda recibir.

"[email protected] de ustedes me escriben que me han sentado los años, y yo quiero confesarles que creo que me ha sentado el aprender a amarme y a amar con la seguridad de querer hacerlo sin temor a la respuesta… Amo y ya".

Contundente respuesta de Chichila Navia para los que comentan su edad

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar