Para sorpresa de sus seguidores, apneísta Sofía Gómez reveló cuál rasgo físico la acompleja

Aunque es considerada por muchos como una de las deportistas más talentosas y bellas del país, la joven apneísta se sinceró en una publicación de Twitter.

En una foto donde aparece mostrando sus bíceps con un top deportivo y unos pantalones para el mismo fin, comentó:

"Esta foto me gusta porque me veo fuerte. Pero no me gusta porque me veo muy cachetona y me hace sentir acomplejada. No crean que yo me levanto todos los días queriéndome".

Al leer esto más de uno quedó estupefacto, pues el sentir general de sus fans es que la deportista es bellísima, especialmente por su sonrisa desenfadada.

Otros fueron más comprensivos, y entendieron que incluso las más bellas tienen inseguridades. De hecho, la apneísta recibió varios mensajes halagando su sinceridad, y no solo su belleza.

