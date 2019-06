Exesposa de Jota Mario Valencia habla sobre el estado de salud del presentador

Marcela Abello se pronunció luego de múltiples rumores sobre padre de sus hijos. Exesposa de Jota Mario Valencia aclara estado de salud del presentador.

Luego de que el presentador fuese internado de urgencias en un hospital de Cartagena, Marcela Abello salió al paso de varios rumores.

Estos comenzaron cuando La negra Candela (Graciela Torres) aseguró que Jota Mario tenía "riesgo de muerte cerebral".

Más de uno le deseó pronta recuperación al presentador, mientras que muchos pensaron lo peor.

La mujer, con quien el presentador tuvo dos hijos, se manifestó para poner fin a las especulaciones.

"Jota Mario Valencia, mi ex esposo y padre de mis dos hijos María José y Simón, está delicado, pero no tiene muerte cerebral. Pido comedidamente por sus hijos no especular sobre su estado de salud. Ruego oraciones para su pronta recuperación."