Una de sus compañeras no se lo aguanta. La maña que tiene Juan Diego Alvira que tiene aburridos a sus compañeros del Canal Caracol.

El presentador de Noticias Caracol es uno de los más queridos periodistas por el público por su carisma.

Sus compañeros también lo quieren y lo demuestran en sus redes sociales, pero hay algo que la presentadora Mónica Jaramillo no se aguanta de él.

Pues resulta que a ella no le gusta que Juan Diego juegue o utilice una tablet mientras está en el noticiero en vivo.

Ella dice que "lucha" con su hijo para que no lo use en su casa, pero que en el trabajo debe continuar la lucha con su compañero.

La maña que tiene Juan Diego Alvira que contó su compañera de noticiero:

Al presentador es tan carismático que, en redes, hacen memes de él y él mismo se burla.

"Me las acaban de mostrar y no me pude aguantar la risa… me volvieron a coger de destrabe en twitter. JD en versión moderna de Tinanic y El Renegado. La nota era ilustrativa para un tema clave pero qué le vamos a hacer. No hay que tomarse la cosas tan a pecho", escribió.

