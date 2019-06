La cuenta de Instagram de la modelo rusa Kinsey Wolanski ya no se encuentra disponible. Cuenta de Instagram de la mujer que interrumpió final de Champions fue hackeada.

Wolanski logró ser viral por haber saltado a la cancha del Metropolitano semidesnuda e interrumpir, por unos segundos, la final de la Champions League entre Liverpool y Tottenham.

Pero parece ser que sus 15 minutos de fama se han acabado, o por lo menor en Instagram, ahora cuando se busca la cuenta de Kinsey Wolanski, este es el mensaje que aparece.

“Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste esté dañado o que se haya eliminado la página”.

Lo que daba a pensar que la cuenta de la mujer había sido bloqueada o borrada.

Posteriormente, fue la misma Wolanski quien confirmó que su cuenta había sido hackeada.

When you grow to 2.5m followers over night and then your account gets hacked…… just run it off kins. This is an emotional roller coaster 😂 pic.twitter.com/abZ2vW0zTT

— Kinsey wolanski (@KinseyWolanski) June 2, 2019