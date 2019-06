(Video) Imagine Dragons enciende la final de la Champions League

Estos son los videos de la presetación de Imagine Dragons en la final de la Champions entre el Liverpool y Tottenham que se jugará esta tarde.

Imagine Dragons una importante banda de rock estadounidense será la encargada de encender la tan esperada final.

Liverpool y Tottenham definen al campeón de Europa. En el Estadio Metropolitano de Madrid, se lleva a cabo la final de clubes más importante del mundo.

En el banco suplente hay un colombiano. Se trata de Davinson Sánchez, quien esperará su oportunidad para ingresar al campo para los spurs.

Usuarios también registraron el momento en redes sociales.

