Todo por el despido de Daniel Coronell que sigue dando de qué hablar. La fuerte respuesta de Vicky Davila a usuario que la trató de “mier%&$”.

Tras conocerse el despido del periodista Daniel Coronell han sido muchos los comentarios en redes sociales.

Y fue precisamente un comentario de un usuario de Twitter que le disgustó a la periodista de W Radio.

La polémica empezó por un tuet publicado por Joaquin Robles Zabala, también colomnista de la Revista Semana.

Desde la lógica del periodismo serio, equilibrado, no tiene sentido sacar a @DCoronell de @RevistaSemana y mantener a doña Vicky Dávila. Ahí sí habría que diferenciar entre la mierda y el caviar.

La publicación de profesor universitario no pasó desapercibida por la periodista de W Radio quien no dudó en responder.

La periodista respondió también por medio de Twitter a lo que le pareció una ofensa por parte de Robles.

"No es un buen ejemplo para sus alumnos. A una mujer no se le trata así. Yo en cambio, a usted lo respeto", fue parte de la fuerte respuesta que dio Dávila.

Profesor, está forma de expresarse no le queda bien. No es un buen ejemplo para sus alumnos. A una mujer no se le trata así. Yo en cambio, a ud lo respeto. Ud tiene una hija, una esposa, una madre, quizás unas hermanas, unas amigas. En serio, ¿las compara con “la mierda”?

