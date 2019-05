La empresaria y deportista recordó el nacimiento de su pequeña. Daniela Ospina publica foto nunca antes vista de Salomé para celebrar su cumpleaños.

Aunque su relación con James Rodríguez quedó en el pasado, Daniela siguió en el ojo de muchos pues también es la madre de la pequeña que ambos tuvieron, Salomé.

La niña ha encantado a más de uno con su ternura. Además, es la luz de los ojos de sus padres, que comparten fotos con ella cada vez que pueden.

Sin embargo, pocos conocían la imagen que publicó Daniela Ospina el día de hoy. Se trata de una foto de cuando Salomé nació, la cual publicó con motivo de su cumpleaños.

En una entrevista, Daniela Ospina confirmó que no le importa lo que se diga en redes sobre ella.

Sin embargo, comentó que lo único que de verdad le molesta es cuando hablan de su hija.

"Lo que más me toca es el tema de mi hija. A mí no, los mensajes que son para mí los paso. Si yo no te caigo bien, no me sigas", dijo en aquella ocasión para La Kalle.

