La picante revelación fue hecha por la misma actriz. El emblemático lugar de Bogotá donde Lina Tejeiro quiere cumplir una de sus fantasías.

La graciosa y picante confesión la hizo en medio de una entrevista con el programa Lo sé todo del Canal 1.

“Yo creo que en… Ya las cumplí todas (risas). No, mentiras, en un avión, en un ascensor, un rapidito. Así, con adrenalina. No sé, en la Torre Colpatria. No, mentiras. Una cosa así. Me gusta la adrenalina. Como que sea en un lugar así, que me dé angustia, suspenso”, dijo Tejeiro.

A comienzos de este año vimos a la actriz colombiana participando en la segunda temporada de La ley del corazón.

Lugar donde Lina Tejeiro quiere cumplir una de sus fantasías

Y la semana dio de qué hablar por su "aparición" en El man es Germán.

Y lo ponemos entre comillas porque su aparición no fue en carne y hueso.

Se trató de un momento en el que Germán estaba en su casa viendo televisión, en específico un capítulo de La ley del corazón donde estaba Catalina, personaje interpretado por Tejeiro.

En los últimos días también dio de qué hablar por una publicación en la que aparece desnuda.

Fue un recuerdo que publicó en Instagram sobre su desnudo para Soho.

