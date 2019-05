Hubo polémica en redes. Televidentes quedaron decepcionados con el final de El Bronx y esta fue la razón.

Aunque muchos quedaron felices con el final, otros no dudaron en criticar ciertos aspectos.

Y es que para varios televidentes, el canal Caracol se extendió en comerciales, cuando deberían haberle dado más espacio al final.

Pero eso no fue todo. Otros tantos afirmaron que faltó emoción y acción, y que el final no estuvo a la altura de lo que esperaban.

También hubo televidentes que aseguraron que habían cortado escenas de este final.

A continuación algunos comentarios de los televidentes en Twitter:

¿Cómo que cuatro meses después? ¿Dónde está la acción y el sentimiento de los reencuentros? No me parece #ElBronx

Esperaba más de este final, faltó más acción, más sinismo de parte de Picasso, más habilidad, más emotivo el reencuentro (El cual lo cortaron). Me encantó el trama, lo que le añadieron siendo esta historia algo real, pero opinando de la novela, no sé pero me faltó mucho.#ElBronx

